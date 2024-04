Sinner, clamoroso errore dei giudici: cosa è successo con Tsitsipas

Sinner, clamoroso errore: la palla era fuori

Nel quarto game del terzo set sul vantaggio per Sinner, e palla break per lui, Tsitsipas colpisce troppo forte e manda la palla fuori dalle linee del campo. Sarebbe dunque break per l'azzurro, fondamentale per chiudere la sfida. Ma sorpresa il giudice di sedia, nonostante il segno sia oltre la linea, giudica per buono il punto di Tsitsipas, e il game ritorna sul 40-40. Il greco ha poi chiuso con un ace per evitare il break. A Montecarlo non c'è l'Hawk Eye automatico, che avrebbe facilmente visto e corretto la chiamata sbagliata.

Sinner penalizzato: furia sui social

Insorgono i tifosi sui social, giudicando inaccettabile un errore che avrebbe potuto chiudere la sfida e che probabilmente ha causato la sconfitta di Sinner. Con la giusta chiamata sarebbe stato infatti doppio break per l'azzurro, andando sul 4-1 in una situazione complicata da rimontare per il greco. Scoppia la polemica sui social, con foto e video del clamoroso errore, sottolineando la gravità di quanto commesso dal giudice di sedia.