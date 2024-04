Il padre di Tsitsipas sull'errore che ha penalizzato Sinner: la risposta che spiazza sul Dio greco

Si continua ancora a parlare di quello che è successo nella finale di Montecarlo, con l'errore della giudice di linea che ha, evidentemente, penalizzato Sinner e indirizzato probabilmente la partita a favore di Tsitsipas. Per questo al papà del tennista è stato chiesto se un qualche Dio greco lo abbia aiutato in occasione dell’episodio del doppio fallo commesso nella semifinale con Sinner. “Il dio? È una domanda molto difficile a cui rispondere - si legge su alcuni siti greci -. Se potessi rispondere, non sono sicuro che sarei qui adesso. Ma sicuramente la nostra energia positiva, che è molto, molto importante nello sport e in generale nella vita ha influito e ogni giorno dovremmo svegliarci così. Chissà se questo tipo di energia, questo tipo di potere che ci circonda, probabilmente è felice con noi e può darci qualche beneficio".