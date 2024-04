Ruud-Tsitsipas diretta Atp Montecarlo: segui la finale LIVE

MONTECARLO - Finale a sorpresa a Montecarlo, dove non ci saranno né Nole Djokovic né Jannik Sinner (numero uno e due del mondo) battuti nelle rispettive semifinali da Casper Ruud (n.10 Atp) e Stefanos Tsitsipas (n.10 Atp) . E saranno proprio il 25enne norvegese e il coetano greco a sfidarsi per il titolo oggi (domenica 14 aprile, inizio alle ore 15 circa) sulla terra rossa del Masters 1000 monegasco . Segui in diretta il match, gli aggiornamenti e le dichiarazioni...

Una tifosa speciale per Stefanos Tsitsipas , che sfiderà tra poco Casper Ruud nella finale del Masters 1000 di Montecarlo. SI tratta della tennista spagnola Paula Badosa, che sui social ha già fatto impazzire i fan celebrando la vittoria del compagno contro Jannik Sinner in semifinale .

Iniziata la finale del Masters 1000 di Montecarlo , in cui si sfidano Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas . A servire per primo sulla terra rossa del 'Court Rainier III' è il tennista norvegese che ha vinto il sorteggio e ha scelto di battere, piazzando subito un ace.

14:49

Sinner dopo Montecarlo: quando torna in campo

Dopo il ko in semifinale a Montecarlo, Jannik Sinner non parteciperà all'Atp 500 di Barcellona: ecco dove e quando tornerà in campo... (TUTTI I DETTAGLI)

14:42

Alcaraz, dopo Montecarlo forfait anche a Barcellona

Carlos Alcaraz non sarà in campo all'Atp 500 di Barcellona: dopo il forfait a Montecarlo per un problema fisico, il numero 3 al mondo salterà anche il torneo catalano che aveva vinto lo scorso anno e perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo. (APPROFONDISCI)

14:30

Ruud-Tsitsipas: i precedenti tra il norvegse e il greco

Sono tre i precedenti tra Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas, con un bilancio favorevole per il norvegese che si è imposto nel 2021 ai sedicesimi del Masters 1000 di Madrid (7-6, 6-4) e quest'anno in semifinale a Los Cabos (6-4, 7-6). L'unico successo del greco risale invece al 2021, quando si impose in due set (6-1, 6-4) nei quarti del Masters 1000 del Canada.

14:21

Zverev e Melo ko: Gille e Vliegen vincono la finale di doppio

È arrivato il primo verdetto della giornata sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club dove, in attesa della sfida tra Ruud e Tsitsipas per il titolo del singolare, è andata in scena la finale del doppio. Niente da fare per il 26enne tedesco Alexander Zverev, che insieme al 40enne brasiliano Marcelo Melo è stato sconfitto dalla coppia belga formata dal 33 enne Sander Gille e dal 30enne Joran Vliegen (5-7, 6-3, 10-5).

14:10

Ruud-Tsitsipas: dove vederla in tv e streaming

La finale del Masters 1000 di Montecarlo che vedrà di fronte il norvegese Casper Ruud e il greco Stefanos Tsitsipas sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

Monte Carlo Country Club (campo Rainier III)