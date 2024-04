Alcaraz, forfait all'Atp di Barcellona: le sue condizioni

BARCELLONA (SPAGNA) - Carlos Alcaraz salterà il torneo di Barcellona, Atp 500 in programma nella città catalana dal 15 al 21 aprile. L'avambraccio destro che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Montecarlo, continua a non dargli tregua: un problema che complica e non poco la tabella di marcia dello spagnolo che perderà altri 500 punti in classifica alla fine del torneo. L'annuncio del forfait è arrivato direttamente dal profilo social del Barcelona Open Banco Sabadell, il secondo evento più prestigioso organizzato in Spagna dopo il Madrid Open.