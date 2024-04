Incubo Alcaraz, l'infortunio è un mistero: rischia di saltare altri tornei!

ROMA - Il forfait di Montecarlo per infortunio e un futuro in campo tutto da scrivere. Carlos Alcaraz riparte con due giorni di completo riposo. Martedì e mercoledì lontano dai campi, poi giovedì, secondo quanto riporta Marca, dovrebbe tornare ad allenarsi alla Ferrero Tennis Academy di Villena. Un test per capire quanto dolore ci sia ancora all’avambraccio destro. In programma c’è il torneo di Barcellona e lo spagnolo non vorrebbe mancare l’appuntamento. Il ‘500’ catalano, poi Madrid, Roma, Roland Garros. La stagione sulla terra rossa è appena iniziata. Il problema fisico contro cui combatte, se non curato, potrebbe lasciarlo fuori per parecchie settimane correndo il rischio di saltare i prossimi tornei. Carlos tra giovedì e venerdì deciderà se giocare a Barcellona o allungare il suo recupero.