Sinner dopo Montecarlo: quando torna in campo. Il calendario dei prossimi tornei

Archiviata l 'amara sconfitta in semifinale nell' Atp di Montecarlo , viziata anche da un errore arbitrale , Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. L'azzurro, numero 2 al mondo, adesso si dedicherà a una preparazione molto intensa in vista dei prossimi e importantissimi eventi.

Sinner, il calendario dei prossimi impegni

Sinner non parteciperà al torneo di Barcellona, che prenderà il via la prossima settimana, ma tornerà in campo direttamente all'Atp di Madrid che si svolgerà dal 24 aprile al 5 maggio a cui non ha partecipato lo scorso anno. Successivamente il tennista sarà impegnato agli Internazionali d'Italia a Roma (8-19 maggio) e infine al Roland Garros di Parigi (26 maggio-9 giungo).