Sinner-Sonego 1-0 diretta: segui il match dell'Atp di Madrid LIVE

MADRID (Spagna) - L’attesa è finita, Jannik Sinner è pronto a scendere in campo nel torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il tennista altoatesino - testa di serie nº 1 - nella partita di esordio avrà modo di affrontare Lorenzo Sonego, in un derby tutto italiano.

13:23

Sinner-Sonego: 1-0

Smash di Sinner in apertura di secondo set. Ennesimo errore con la palla corta per Sonego che finora non è mai riuscito a entrare in partita. Sonego sbaglia ancora tirando il rovescio sulla rete. Una buona risposta di Sonego induce all'errore Sinner. Sonego cerca ancora la palla corta: ennesimo errore.

13:16

Sinner-Sonego: 6-0

Sonego sbaglia la palla corta: altro errore. Sonego in balia dell'avversario, dritto a fondo campo. Sinner stecca sul servizio di Sonego. Serve & volley per Sonego che trova un altro punto. Altra palla corta sbagliata di Sonego: palla break e set point per Sinner. Sonego chiude un set disastroso con un doppio fallo. Il primo set si chiude in ventisei minuti.

13:11

Sinner-Sonego: 5-0

Sinner sbaglia il dritto. Altro errore a rete da parte dell'altoatesino. Non passa il rovescio di Sonego. Sinner gestisce lo scambio al meglio e alla fine ottiene il punto. Altro punto eccellente di Sinner che mette pressione all'avversario e poi chiude lo scambio scendendo a rete. Sonego trova la giusta profondità, Sinner non risponde: parità. Servizio vincente di Sinner. Sonego cerca la palla corta, Sinner intuisce e chiude lo scambio con un lungo linea imprendibile

13:04

Sinner-Sonego: 4-0

Sonego cerca di sorprendere Sinner, ma il lob esce a fondo campo. Ancora un dritto a fondo campo per il tennista torinese. Ancora un errore per Sonego: avvio disastroso. Sonego annulla la prima palla break di Sinner. Sonego mette una buona prima di servizio sulla quale Sinner sbaglia risposta. Sinner gestisce lo scambio e chiude scendendo a rete.

12:59

Sinner-Sonego: 3-0

Sonego sbaglia risposta sul servizio di Sinner. Altro errore di rovescio di Sonego. Ottima palla corta di Sonego che sorprende Sinner. Sinner scende a rete e trova un ottimo angolo. Sonego sbaglia il dritto, Sinner porta a casa un altro game

12:55

Sinner-Sonego: 2-0

Sulla rete il dritto di Sonego che non ha iniziato al meglio questa sfida. Altro errore nello scambio per il tennista torinese che non ha ancora conquistato un punto. Sinner scende a rete, Sonego sbaglia il dritto incrociato. Tre palle break per Sinner. Altro errore di Sonego, Sinner piazza il break

12:52

Sinner-Sonego: 1-0

Sinner parte subito al meglio conquistando il primo punto del game. Sonego è impreciso. Altro errore di Sonego nello scambio. Sonego sbaglia il rovescio, Sinner vince il primo game

12:50

Sinner-Sonego: inizia la partita

E' iniziata la partita, Sinnner al servizio.

12:45

Sinner ha vinto il sorteggio

Il tennista altoatesino ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Inizia il riscaldamento per i due tennisti, fra qualche minuto inizierà la partita tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

12:43

Sinner-Sonego, chi vince trova Kotov o Thompson

Il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego avrà modo di incrociare il vincitore della sfida tra il russo Pavel Kotov o l'australiano Jordan Thompson in programma nel pomeriggio.

12:30

Atp Madrid, gli altri italiani in campo

Oltre al derby tra Sinner e Sonego, nel programma odierno scenderanno in campo altri due italiani: Matteo Arnaldi sfiderà nel pomeriggio il russo Daniil Medvedev, mentre Flavio Cobolli affronterà il cileno Nicolas Jarry.

12:15

Sinner, il bilancio del 2024

in questo anno solare Jannik Sinner ha disputato 27 incontri con un bilancio di 25 vittorie e 2 sconfitte rimediate contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas.

12:00

Il primo turno di Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego ha vinto la su prima sfida al torneo Atp Masters 1000 di Madrid battendo in due set il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-2, 7-5.

11:50

Sinner, testa di serie nº 1 del torneo

Jannik Sinner, secondo nella classifica mondiale, è la testa di serie numero uno nel torneo di Madrid: l’assenza di Novak Djokovic ha permesso all’italiano di avere il miglior tabellone possibile in questo Masters 1000.

11:45

Sinner-Sonego, campo indoor

A Madrid sta piovendo dalle prime ore della mattinata, la sfida tra Sinner e Sonego - prevista sul campo Manolo Santana - potrebbe giocarsi con il tetto dell’impianto chiuso. Tranne ripensamenti dell’ultim’ora, il derby italiano si giocherà in condizioni indoor.

11:40

Sinner-Sonego, il bilancio

I due tennisti italiani si sono già affrontati in quattro occasioni, e il bilancio vede quattro successi di Jannik Sinner che ha battuto Lorenzo Sonego a Montpellier, Halle, agli US Open e a Vienna. Quella odierna è la prima sfida sulla terra rossa.

Madrid