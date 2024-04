Tsitsipas subito fuori all'Atp di Madrid: impresa di Monteiro

Tsitsipas subito eliminato a Madrid

Il 25enne greco è stato infatti battuto in due set al debutto, nel match di secondo turno che lo ha visto cedere in due set al 29enne brasiliano Thiago Monteiro (n.118 Atp). Una grande delusione per Tsitsipas, che era reduce dalle due finali disputate al Masters 1000 di Montecarlo (vittoria contro Casper Ruud) e all'Atp 500 di Barcellona (sconfitta contro lo stesso norvegese).

Avanti lo statunitense Korda

Avanza anche lo statunitense Sebastian Korda, 25esima testa di serie, che ha battuto l'australiano Max Purcell con un doppio 6-3 e che adesso sfiderà il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev (al debutto) e l'azzurro Matteo Arnaldi (n.36 Atp) che al primo turno ha battuto in due set l'australiano Christopher O'Connell.