Sinner al terzo turno dell'Atp di Madrid: avversario, quando gioca e dove vederlo in tv

MADRID (SPAGNA) - Esordio alla grande per Jannik Sinner sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (montepremi complessivo pari a 9.249.713 euro), dove è entrato in scena direttamente al secondo turno contro Lorenzo Sonego in un 'derby' a senso unico ( vinto in due set dall'altoatesino ) .

Sinner avanti a Madrid: quando torna in campo

Ora il 22enne azzurro, numero due del mondo e prima testa di serie del torneo madrileno per il forfait di Nole Djokovic, avrà ora un giorno di riposo e tornerà in campo lunedì 29 aprile contro uno tra il 30enne australiano Jordan Thompson (n.30 Atp) e il 25enne russo Pavel Kotov (n.72 Atp)

Madrid, Sinner al terzo turno: come vederlo in tv e streaming

Il prossimo match di Sinner, come gli altri in programma al Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno e Tennis. La partita dell'altoatesino sarà inoltre visibile anche in diretta streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.