Tsitsipas fuori a Madrid, in sala stampa sorprende tutti: "Non ho nulla da dire"

Nessuno si aspettava che Tsitsipas usciva a Madrid, tantomeno lui. Per questo, dopo il ko con Monteiro, in sala stampa ha sorpreso tutti, visto che faticava a trovare le parole. "Mi è mancato il ritmo durante tutto l'incontro al ritorno. Mi sentivo poco equilibrato, come se il mio corpo stesse andando in tutte le direzioni". Quando, però, gli è stato chiesto se si fosse sentito stanco dopo la serie di partite a Montecarlo e Barcellona, ??ha fatto una pausa prima di rispondere, faticando a trovare le parole: “Vorrei congratularmi con Monteiro. Non ho niente da dire su me stesso. Ha fatto una grande partita. È il tennis. Io forse non ero pronto al 100%, lui sì".