Caos a Madrid: Bublik provoca in ogni modo l’avversario, Carballes cerca di colpirlo!

MADRID - Il Masters 1000 di Madrid ha regalato un match ad alta tensione , con protagonista il solito Bublik . Il tennista kazako, ormai celebre per i suoi sketch in campo che hanno diviso i tifosi, si è infatti scontrato con Carballes Baena al secondo turno, battendolo al terzo set in un match che ha regalato alcuni momenti clamorosi .

Bublik provoca, Carballes Baena furioso: cosa è successo

Durante il terzo set, Bublik si è reso protagonista di alcune provocazioni contro il suo rivale, tra cui un colpo con la racchetta in mezzo alle gambe e un'imitazione delle sue smorfie mentre batteva. Provocazioni che hanno infastidito non poco lo spagnolo, con un gesto che ha fatto discutere. Baena ha iniziato a battere puntando solo a Bublik, con l'obiettivo di colpirlo con un tiro a 190km/h. Una decisione che lo ha portato a commettere doppio fallo, con il kazako che ha reagito semplicemente accennando un sorriso. Le provocazioni hanno avuto pieno effetto, con Baena che è stato battuto poco dopo non essendo più in partita.