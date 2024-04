Medvedev show, vuole chiudere il tetto: “Chi decide, gli illuminati?”

Madrid, Medvedev contro l'arbitro per la pioggia

Il russo, durante il match contro Korda, si è accorto che stava iniziando a piovere e si è rivolto all'arbitro dicendo: "A te va bene con l'ombrello. A noi non va bene con la pioggia. Magari chiudi il tetto, no?". Nacho Forcadell, lì sulla sedia, ha informato Medvedev che la decisione non spettava a lui. "Va bene, allora chiama qualcuno a cui spetta questa decisione. Hai detto che non è una tua decisione, chiamami qualcuno a cui spetta la decisione", ha aggiunto. L'arbitro, quindi, gli ha spiegato che l'ultima parola sulla chiusura del tetto spettava a "loro", riferendosi probabilmente agli organizzatori del torneo di Madrid. Ribattendo Medvedev ha aggiunto: "Chi sono loro? Gli Illuminati? Gli Illuminati?". La scenetta è diventata virale sui social.

Madrid, Medeved agli ottavi

Medeved ha superato l'americano Korda in rimonta. Dopo aver perso il primo set e aver litigato con l'arbitro, il russo è riuscito a rimontare chiudendo la partita con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 e volando agli ottavi di finale nell'Atp di Madrid.