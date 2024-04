Alcaraz soffre ma va avanti a Madrid: battuto Struff in tre set

MADRID (SPAGNA) - Come Jannik Sinner (vittorioso su Khachanov) anche Carlos Alcaraz ha staccato il pass per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (montepremi di 7.877.020 euro), dove il 20enne spagnolo numero 3 del mondo ha dovuto però faticare più del previsto per avere la meglio sul 34enne tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3, 6-7 (5), 7-6 (4)