Sinner-Khachanov diretta Madrid: segui l'ottavo di finale LIVE

MADRID - Sinner affronta il russo Khachanov per la quinta volta in carriera, lo farà negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, superando il dubbio sulle sue condizioni fisiche . Il problema all'anca sopraggiunto nel match contro Kotov è stato monitorato: Sinner scenderà comunque in campo . S egui in diretta tutti gli aggiornamenti e la cronaca del match.

15:37

Sinner-Khachanov, come vederla in tv e streaming

Ecco come seguire, in tv o in streaming, la sfida tra Sinner e Khachanov.

15:29

Oggi anche Nadal in campo

L'ultimo match della giornata vedrà sfidarsi Nadal e Lehecka, con lo spagnolo che ha raggiunto gli ottavi dopo una battaglia di oltre tre ore con Cachin.

15:21

Cerundolo vince il primo set

Intanto si chiude il primo set della sfida tra Cerundolo e Zverev, con l'argentino avanti per 6-3.

15:17

Sinner ha scelto: giocherà contro Khachanov

L'altoatesino scenderà in campo nonostante il problema all'anca. Ecco come è arrivata e i motivi di questa decisione.

15:13

Sinner gioca! Scenderà in campo

È arrivata la decisione tanto attesa: Sinner scenderà in campo per la sfida contro Khachanov.

15:07

Sinner riflette con il suo staff

Dalle immagini tv l'azzurrro è sembrato in buone condizioni dopo problema all'anca. Sinner è ora negli spogliatoi dove insieme al suo staff deciderà se scendere in campo contro Khachanov o preservarsi in vista dei prossimi importanti impegni a Roma e a Parigi.

14:58

Sinner, rimangono i dubbi sulle condizioni

Allenamento rilassato tra Sinner e Vagnozzi, con sorrisi e battute. Ma, in attesa di comunicazioni ufficiali restano i dubbi sull'azzurro.

14:51

Kotov prova la battuta da sotto: la risposta di Sinner

Tra i momenti del match di ieri c'è anche quando Kotov ha cercato di servire dal basso, con una battuta corta. Ecco come hanno reagito Sinner e il pubblico a questo servizio.

14:42

Reggi: "Sinner può vincere a Roma"

Ex numero 13 del mondo, campionessa agli Internazionali d'Italia nel 1985, Raffaella Reggi si prepara a commentare il torneo al Foro Italico e indica l'altoatesino come il grande protagonista.

14:33

Khachanov ha eliminato Cobolli

C'era il rischio di un derby italiano agli ottavi di finale con Sinner, ma purtroppo Flavio Cobolli è stato eliminato proprio da Khachanov. Il russo sfiderà di nuovo un azzurro.

14:23

Sinner, quando scenderà in campo

Sta per iniziare sul campo Sanchez Vicario la sfida tra Cerundolo e Zverev. Dopo l'argentino e il tedesco sarà il turno di Sinner e Khachanov.

14:16

Sinner, le parole sulle sue condizioni

Nel post-partita Sinner aveva spiegato le sue condizioni, parlando apertamente del problema all'anca.

14:08

Madrid, avanzano Medvedev e Rublev

In attesa del match di Sinner, i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev sono i primi due qualificati per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Rublev (7) ha battuto in due set l'olandese Tallon Griekspoor (24), per 6-2, 6-4. Poco dopo Medvedev (3) ha sconfitto sempre in due set il kazako Alexander Bublik (17) per 7-6 (3), 6-4.

14:00

Sinner, terminato l'allenamento pre-partita

Si è chiuso pochi minuti fa l'allenamento pre-partita di Sinner. Quarantacinque minuti in campo perl'azzurro, che ha provato slice, servizi, smash, palle corte, volée e alcuni scambi da fondo con Vagnozzi. Ora rimane da valutare le sue condizioni fisiche.

13:56

Sinner, i precedenti con Khachanov

L'altoatesino ha sfidato Khachanov quattro volte: sono tre le vittorie per Jannik (2021 Melbourne e Miami, 2024 Australian Open), solo una volta invece ha trionfato il russo (nel 2020 agli Us Open).

13:52

"Mi fa male": la frase di Sinner che ha spaventato i tifosi

Ecco cosa è successo ieri, quando Sinner ha battuto il russo Pavel Kotov con il punteggio di 6-2, 7-5. Una vittoria però senza sorrisi, visto l'allarme lanciato dall'azzurro al proprio allenatore.

13:46

Sinner, grande attesa per la sua decisione

Tutto dipenderà dalle sensazioni di Jannik e dalla mobilità con la racchetta in campo: nel caso in cui il dolore non dovesse dare in alcun modo tregua, il campione azzurro opterebbe per il ritiro dal torneo in via precauzionale, in vista dei prossimi impegni di Roma e Parigi.

13:42

Provino decisivo per Sinner

Il riscaldamento prima dell'inizio della partita contro Khachanov, che mette in palio l'accesso ai quarti di finale del torneo spagnolo, sarà per Sinner il provino decisivo per capire se sentirà oppure no dolore all'anca.