Bufera a Madrid: Nadal gioca in contemporanea con il Real. Fan furiosi

MADRID (SPAGNA) - Monta la polemica in Spagna alla vista degli spalti semideserti per l'incontro di chiusura della lunga giornata del Masters1000 di Madrid , che vede protagonista l'idolo di casa Rafa Nadal , impegnato contro il ceco Lehecka per conquistarsi il quarto di finale con Medvedev , dal lato del tabellone di Sinner .

Una beffa "Real"

Quella che potrebbe essere l'ultima partita nella "sua" Madrid per Rafa, meritava una cornice più degna e nel mirino sono finiti gli organizzatori del torneo della Caja Magica, che nel fissare per le 22 il match di Nadal, convinti di avvergli riservato un succulento prime-time, non hanno tenuto conto della contemporaneità con la semifinale di andata di Champions League che vede proprio il Real Madrid impegnato sul campo dei tedeschi del Bayern. Risultato spalti vuoti, una doppia beffa per il maiorchino, che dei blancos è un acceso tifoso.