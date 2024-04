Bayern Monaco-Real Madrid 2-2 diretta, la semifinale di Champions League LIVE

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Le semifinali della Champions League iniziano con un match di livello assoluto: il Bayern Monaco ospita il Real Madrid nella partita di andata in programma alla Bay Arena . La squadra di Tuchel, nonostante la stagione travagliata, ha saputo recitare al meglio il proprio ruolo nella massima competizione europea, il Real Madrid dopo aver eliminato i campioni in carica del Manchester City punta al quindicesimo trofeo.

22:40

83' Pareggio del Real Madrid!

Kim atterra in area Rodrygo, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Vinicius spiazza Neuer

22:36

78' Vinicius sfiora il pareggio

Grande intervento di Neuer che in uscita chiude lo specchio a Vinicius deviando in maniera decisiva il sinistro indirizzato verso la porpria porta

22:33

75' Altri cambi nel Real Madrid

Ancelotti getta nella mischia Modric e Brahim Diaz per dare maggior impulso al proprio attacco

22:22

67' Dier non riesce a trovare la porta

Ottimo stacco di testa del difensore inglese, Lunin si ritrova la palla tra le braccia: altra occasione per il bayern Monaco

22:21

66' Bayern sfiora il terzo gol

Harry Kane ha la possibilità di trovare ancora il bersaglio, Rudiger in extremis riesce a intercettare la conclusione dell'inglese.

22:14

57' Raddoppio del Bayern Monaco!

Musiala viene atterrato in area di rigore da Vasquez, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri Harry Kane porta in vantaggio il Bayern Monaco.

22:10

53' Pareggio del Bayern!

Il Bayern Monaco trova il pareggio con Sane: affondo sulla destra, controllo orientato verso l'nterno del campo e gran sinistro che non lascia scampo a Lunin

22:09

51' Neuer vola sul destro di Kroos

Il Real Madrid torna a essere pericoloso in area bavarese: il destro di Kroos viene respinto da Neuer

22:03

46' Inizia la ripresa

Sane resta in campo in questo avvio di ripresa, ma il Bayern Monaco sostituisce Goretzka con il portoghese Guerreiro

21:59

Squadre in campo per la ripresa

Le due formazioni tornano in campo per il secondo tempo: qualche problema per Sane che potrebbe essere sostituito da Guerreiro

21:46

45' All'intervallo il Real Madrid è avanti

Il Real Madrid torna negli spogliatoi in vantaggio per uno a zero grazie alla rete segnata al 24' da Vinicius

21:43

42' Kane sfiora il pareggio

Musiala conquista un calcio di punizione al limite dell'area spagnola: Kane calcia sul palo del portiere ma non trova lo specchio della porta

21:33

32' Il Real Madrid prende fiducia

Dopo il vantaggio realizzato da Vinicius, la squadra di Ancelotti ha preso possesso del centrocampo mentre il Bayern Monaco sembra aver accusato il colpo

21:25

24' Real in vantaggio!

Vinicius porta in vantaggio il Real Madrid: percussione centrale del brasiliano che dopo una verticalizzazione di Kroos arriva davanti alla porta e batte il portiere Neuer in uscita!

21:13

12' Bayern in pieno comando del match

I bavaresi controllano la partita e gestiscono la manovra a proprio piacimento: Musiala calcia dall'interno dell'area senza trovare lo specchio della porta. Real Madrid in difficoltà in questo avvio di partita

21:08

7' Ancora Bayern Monaco pericoloso

La formazione di Tuchel arriva ancora alla conclusione: il sinistro di Sane termina sopra la traversa

21:07

6' Kane ci prova, Lunin blocca a terra

Bayern Monaco più propositivo in questo avvio di partita, il portiere del Real Madrid è nuovamente costretto a intervenire sulla conclusione del centravanti inglese

21:02

1' Occasionissima per il Bayern!

Un grande intervento del portiere Lunin evita il vantaggio dei bavaresi: l'estremo difensore respinge una conclusione in diagonale di Sane che cercava con il sinistro il palo più lontano

21:01

E' iniziata la partita!

Il Bayern Monaco indossa la divisa classica con la maglia rossa e bianca, il Real Madrid si schiera in campo con la casacca da trasferta completamente grigia.

20:58

Bayern Monaco-Real Madrid, l'inno della Champions

Le squadre entrano in campo alla Bay Arena, sugli spalti una scenografia con il ricordo dei tifosi del Bayern Monaco riservato a Franz Beckenbauer. Ora l'inno della Champions League, poi il calcio d'inizio!

20:50

Bayern, avversario propizio per Ancelotti

Il tecnico italiano ha incrociato in Champions League la squadra tedesca in quattro edizioni, e alla fine ha vinto il trofeo in tre occasioni: nel 2003 con il Milan, nel 2007 sempre con i rossoneri e nel 2014 con il Real Madrid.

20:35

Bayern-Real, nono confronto in semifinale

La squadra di questa sera non è soltanto un grande classico della Champions League, ma anche un incontro consueto delle semifinali: le due formazioni si sono incontrate già otto volte, questo è il nono confronto per contendersi la finalissima.

20:20

Ancelotti imbattuto contro il Bayern Monaco

Carlo Ancelotti sfiderà per la nona volta da allenatore il Bayern Monaco. Il tecnico italiano ha vinto sei partite pareggiandone due. In occasione dei confronti nella fase a eliminazione diretta, l’allenatore italiano ha sempre eliminato la squadra tedesca estromettendola per tre volte dalla competizione.

20:05

Bayern-Real, le formazioni ufficiali

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Kim Min Jae, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; L.Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Thomas Tuchel

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho Fernández, F.Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

Arbitro: Clément Turpin

20:00

Ancelotti, un esonero da vendicare

Carlo Ancelotti e il Bayern Monaco non si sono mai amati. Nonostante i due successi in Supercoppa di Germania e la vittoria della Bundesliga, l’esperienza tedesca del tecnico italiano durò poco più di un anno, a causa dell’esonero arrivato all’inizio della stagione 2017-2018.

Bay Arena, Monaco di Baviera