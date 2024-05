Troppi infortuni a Madrid, la frecciata di Rublev: "Ognuno pensi a se stesso"

Andrey Rublev ha raggiunto la finale al Masters 1000 di Madrid, dopo aver sconfitto campioni del calibro di Carlos Alcaraz e Taylor Fritz. Il tennista russo affronterà domani il canadese Auger-Aliassime. “Sono davvero felice di essere in finale. Non me lo aspettavo. Ho sempre voluto fare strada qui e ora sono in finale. Non mi piaceva giocare in altitudine perché colpisco la palla molto forte, mi piace essere aggressivo, e in altitudine non è facile", ha dichirato Rublev.