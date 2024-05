Ljubicic sull'infortunio di Sinner: "Può dipendere da due fattori"

Il corpo di Sinner gli ha imposto di fermarsi e di dare forfait agli Internazionali d'Italia, dove mancherà anche Alcaraz. Il dolore all'anca non permette a Jannik di partecipare al torneo di Roma, e con il Roland Garros alle porte è meglio non rischiare. Sulla scelta dell'altoatesino si è espresso anche Ivan Ljubicic, ex tennista croato, che a Sky ha commentato: "Il problema di Jannik non è grave, ma importante e da non sottovalutare. C’è il Roland Garros alle porte, Wimbledon è dietro l’angolo e le Olimpiadi subito dopo. Abbiamo visto quanti ritiri ci sono stati a Madrid, diciamo che i giocatori in questa fase della stagione sono più sensibili del solito e attenti a cosa gli dice il corpo".