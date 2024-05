Diretta Sinner infortunio: niente Internazionali a Roma, le reazioni LIVE

Jannik Sinner salta gli Internazionali d'Italia a Roma. Segui tutti gli aggiornamenti e le reazioni del mondo del tennis e non solo in diretta.

17:45

Ljubicic spiega l'infortunio di Sinner

Ivan Ljubicic ha commentato la scelta di Jannik Sinner di non disputare gli Internazionali d'Italia, provando a capire l'origine del problema all'anca: "Può dipendere da due fattori".

17:30

Sinner, la delusione del Foro Italico

Dalla tristezza di Sinner alla delusione (enorme) del Foro Italico, che aspettava Jannik come la sua personale rockstar. Per il campione altoatesino, numero due al mondo, erano state disposte misure di sicurezza speciali con l'Hilton di Monte Mario blindatissimo.

17:15

La classifica Atp live dopo il forfait di Sinner

Controlla il ranking Atp live durante il torneo di Madrid e prima di Roma, dopo l'annuncio del forfait di Sinner a Roma

17:00

Perché ci sono tanti infortuni nel tennis?

“Il cambio di superficie da cemento a terra, dove si scivola (un problema per chi ha dolore all’anca come Sinner) o le palle sono più pesanti perché prendono umidità dalla terra (sollecitando di più gomito e braccio, come successo ad Alcaraz). I giocatori si muovono sempre di più e colpiscono sempre più forte e a un certo punto è il corpo a dirgli basta”. Così Ivan Ljubicic, in diretta a Sky Sport 24 poco prima dell’annuncio del ritiro di Sinner da Roma, ha spiegato il perché degli infortuni che stanno colpendo diversi big del tennis, da Alcaraz a Sinner.

16:45

Cosa farà Sinner a Roma

Sinner sbarca a Roma anche senza Internazionali: non giocherà il torneo della Capitale ma sarà comunque in città per alcuni impegni improrogabili

16:30

Sinner ko, come cambia il ranking Atp

Il forfait sia di Sinner sia di Alcaraz per gli Internazionali d'Italia dà la chance a Djokovic di allungare nella classifica mondiale Atp

16:15

Sinner domani a Roma

Sinner sbarcherà lo stesso domani a Fiumicino, poi sarà al Foro Italico per incontrare i fan, firmare autografi e rispettare gli impegni presi con gli sponsor.

16:00

Binaghi su Sinner

"Sinner l'ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie. È giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà a Roma e parlerà. Aspettiamo 24 ore. È giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come si sente". Così Angelo Binaghi, presidente della Fitp, commenta all'Ansa l'assenza del tennista azzurro dal master mille di Roma. "Comunque gli Internazionali saranno da record e questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo - ha aggiunto - La passione per il tennis non cambia anche se Jannik disgraziatamente questo torneo non può farlo. Il trend e i numeri sono incredibili. Abbiamo tanti italiani in gara, faremo il tifo per gli altri".

15:45

Sinner salta Roma: cosa è successo

Jannik non parteciperà agli Internazionali d'Italia

15:30

Perché Sinner salta gli Internazionali

Sinner non giocherà gli Internazionali a causa del problema all'anca che l'ha costretto al ritiro dal torneo di Madrid.

15:17

Jannik Sinner non ce la fa e dice addio agli Internazionali d'Italia a Roma

Roma