Sinner si ritira dal torneo di Madrid: il comunicato ufficiale

Sinner e il problema all'anca

Sinner aveva cominciato ad avvertire problemi all'anca destra nel match del terzo turno contro il russo Kotov, ma era riuscito ugualmente a battere il rivale in due set per approdare agli ottavi. Ieri, il tennista azzurro ha effettuato un provino in mattinata per valutare se fosse stato in condizione di giocare contro contro Karen Kachanov, decidendo di proseguire, battendo il russo in tre set ma ammettendo alla fine di aver faticato. "Ho scelto all'ultimo di giocare, era già successo all'inizio della mia carriera di dover superare certe situazioni. Oggi fisicamente non ero ancora al 100%, ma sapevo che se avessi vinto domani avrei potuto recuperare visto che c'è il giorno di riposo". In accordo col suo staff, oggi Sinner deve aver esaminato la situazione e valutato che non era il caso di rischiare ulteriormente, specie con alla porte due tornei importanti come Roma e il Roland Garros.