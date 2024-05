"Sinner non ci sarà", cala il gelo al Foro Italico: "Gliel'hanno gufata"

La notizia del forfait di Sinner ha fatto calare il gelo al Foro Italico. “Gliel’hanno gufata con questa storia del numero uno”, “Che botta assurda”, "Avevo comprato dei biglietti solo per vedere lui": è il tenore dei commenti di chi sfruttando la giornata di sole è andato a curiosare e vedere da vicino gli allenamenti dei big che stanno cominciando ad arrivare a Roma. In questa edizione degli Internazionali d'Italia, che ha già fatto registrare il 30 per cento in più di biglietti venduti, era Jannik il protagonista più atteso. Già l'annuncio del forfait di Alcaraz non era una buona notizia, e c'è anche Medvedev a forte rischio. Gli stand al Foro Italico sono pieni di gadget dedicati a Sinner: dalle racchette, ai quaderni, alle magliette arancioni. La sua assenza si farà sentire, ma lo spettacolo deve andare avanti.

Da Sonego e Nadal: l'atmosfera si scalda a Roma

E già questa mattina, a quattro giorni dall'inizio del torneo, si respirava un'atmosfera magica. Sul Centrale è andata in scena una bella sfida di allenamento tra Cobolli e Ruusuvori. Il tennista romano ha infiammato il pubblico, poi si è arrabbiato per aver sbagliato un dritto e ha scagliato una pallina fuori dallo stadio. Durante la giornata si sono visti anche Kokkinakis, Azarenka, Tiafoe, Nardi, Jaubeur. Grande folla per Sonego, che ha firmato autografi e scattato selfie con i tanti tifosi presenti. Paula Badosa si è allenata prima sul campo e poi in palestra con il suo fidanzato Tsitsipas. Per l’iniziativa Tennis and Friends sono scesi in campo alla Grand Stand Arena in doppio Fiorello e Fognini contro Paolini e Bonolis. Ad assistere all'incontro molto divertente uno spettatore d'eccezione: Nicola Pietrangeli. Su un campo da padel adiacente c'erano Candela e Di Biagio, mentre ad aggirarsi tra gli stand e i vari campi l'ex difensore della Roma, Juan. E nel pomeriggio una grandissima sorpresa: sul centrale è comparso il mito Rafa Nadal per il primo allenamento: c'erano duemila persone a vederlo.