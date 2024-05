Nadal già da brividi al Foro Italico: duemila persone al Centrale per vederlo

Una sorpresa oggi al Foro Italico: sua maestà Rafa Nadal. Una delle più grandi leggende del tennis che qui a Roma ha trionfato per ben dieci volte, un record assoluto, è stato il protagonista indiscusso di una giornata caratterizzata dalla triste notizia del forfait di Sinner agli Internazionali d'Italia. Sul campo Centrale alle 17 c'erano circa duemila persone emozionate ad assistere al primo allenamento della stella maiorchina con il suo staff. Un regalo del tutto inaspettato per chi ha pagato 18,60 euro pensando di fare una semplice passeggiata tra gli stand degli Internazionali d'Italia e vedere qualche big da vicino a due giorni dall'inizio del torneo. Nadal però non era schedulato, e così è stato ancora più bello. Uno spettacolo puro: Rafa è sceso in campo alle 17:34, con mezz'ora circa di ritardo rispetto al programma. Prima di lui si è allenata la Jaubeur sul Centrale: i tanti fan hanno aspettato con pazienza sotto un caldo sole primaverile lo spagnolo, poi lo hanno acclamato a gran voce.