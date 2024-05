Sinner numero uno al mondo a Parigi, è ancora possibile: le combinazioni

ROMA - Prime difficoltà per Jannik Sinner in un 2024 fin qui da sogno per il tennista azzurro, che dopo aver scavalcato Carlos Alcaraz ed essere diventato numero due al mondo aveva ora nel mirino la vetta del ranking Atp che è ancora nelle mani di Nole Djokovic . Il problema all'anca che lo ha costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid prima di sfidare il canadese Auger-Aliassime nei quarti e ad annunciare il forfait agli Internazionali d'Italia (in programma a Roma dal 6 al 19 maggio) ha frenato la rincorsa dell'azzurro, che però può ancora sorpassare Djokovic a Parigi sulla terra rossa del Roland Garros.

Sinner 'davanti' a Djokovic e Alcaraz prima di Roma e Parigi

Nel ranking Atp valido dal 6 maggio Sinner avrà 8.860 punti, secondo dietro al serbo (9.990) e davanti ad Alcaraz (7.345) ma rispetto ai due rivali Jannik (-135) avrà meno punti da 'scartare' tra Roma e Parigi rispetto a Djokovic (-2.180) e allo spagnolo (-765). L'azzurro infatti nel 2023 uscì agli ottavi a Roma (-90) e al secondo turno a Parigi (-45); Nole salutò Roma ai quarti (-180) ma trionfò a Parigi (-2.000), mentre Carlitos perse nei sedicesimi a Roma (-45) e in semifinale a Parigi (-720). E quindi alla vigilia dei due tornei, con i punti già 'scartati' il 22enne altoatesino (8.725 punti) sarebbe in pratica 'virtualmente' il numero uno del mondo davanti a Djokovic (7.810) e ad Alcaraz (6.580), in attesa di vedere cosa i tre riusciranno a fare soprattutto al Roland Garros, visto che a Roma non ci sarà nemmeno lo spagnolo.

Sinner numero uno del mondo a Parigi: le combinazioni

Tante le possibili combinazioni, con Sinner che diventerebbe di certo il numero uno del mondo trionfando al Roland Garros indipendentemente dai risultati di Djokovic. In caso di finale dell'altoatesino a Parigi il serbo dovrebbe invece bissare il titolo del 2023 e arrivare almeno in semifinale a Roma per evitare il sorpasso di Jannik. Se l'azzurro raggiungerà le semifinali nello Slam francese poi Nole avrebbe tre strade per tenersi la vetta della classifica mondiale: titolo a Roma e semifinale a Parigi; finale in entrambi i tornei; semifinale al Foro Italico e vittoria al Roland Garros. C'è poi un'ipotesi clamorosa: Sinner potrebbe infatti diventare numero uno persino senza giocare a Parigi qualora Djokovic totalizzasse meno di 915 punti tra Internazionali e Roland Garros.