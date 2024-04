Sinner e il ritiro a Madrid per il problema all’anca: decisivo il test pre partita

MADRID (SPAGNA) - C'è apprensione per le condizioni fisiche di Jannik Sinner : il numero due al mondo, impegnato al Masters 1000 di Madrid , ha infatti accusato un problema all'anca destra (che si porta dietro da Montecarlo ) nel corso del match valido per il secondo turno del torneo spagnolo contro il russo Pavel Kotov , vinto in due set ma senza sorrisi. " Mi fa male ", l'allarme lanciato dal 22enne di San Candido al coach Simone Vagnozzi . Una situazione delicata, da monitorare con attenzione in vista del delicato match degli ottavi di finale che vedrà opposto l'azzurro a un altro russo, Karen Khachanov : in palio c'è la qualificazione ai quarti .

Atp Madrid, Sinner in dubbio: decisivo il warm up odierno

Il numero due al mondo, nonché prima testa di serie del tabellone a Madrid, deciderà se scendere in campo contro Khachanov dopo il warm up di oggi, martedì 30 aprile, in programma alle 12:30. Tutto dipende dalle sensazioni di Jannik e dalla mobilità con la racchetta in campo: nel caso in cui il dolore non dovesse dare in alcun modo tregua, il campione azzurro opterebbe per il ritiro dal torneo in via precauzionale in vista dei prossimi appuntamenti di Roma e Parigi, quando andrà a caccia del primo posto nel ranking mondiale occupato da Novak Djokovic.

Sinner aveva rassicurato tutti: "Basse possibilità di forfait"

Dopo la vittoria contro Kotov, il numero due del ranking Atp aveva rivelato di non essere preoccupato per la situazione nonostante sentisse "fastidio da una settimana. È un problema che ho accusato anche a Monaco. Non è una cosa che mi preoccupa per il futuro ma a volte sento che non è a posto. Se scendo in campo vuol dire che sono pronto per giocare. Se non dovessi giocare, e le probabilità sono basse conoscendomi, sarà per il mio bene e per i prossimi tornei. Mi sento tranquillo, ho un ottimo fisico e lavoreremo. Sono tranquillo per domani di alzare il livello".