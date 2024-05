Sinner salta Roma: cosa è successo e i motivi della scelta

ROMA - Sinner ha deciso: non giocherà gli Internazionali di Roma . Dopo il forfait di Madrid annunciato prima dei quarti di finale contro Auger-Aliassime, il problema all'anca ha costretto Jannik a rinunciare anche al torneo di casa. Un duro colpo da digerire, soprattutto perché l'altoatesino non vedeva l'ora di giocare davanti al suo pubblico in uno dei tornei che più ama.

Perché Sinner salta gli Internazionali

Sinner, dopo essersi consultato con i medici e con gli specialisti del problema all'anca, ha scelto di saltare gli Internazionali per preservarsi in vista del Roland Garros e delle Olimpiadi di Parigi, in calendario rispettivamente dal 26 maggio e dal 26 luglio. L'infortunio all'anca non è grave ma non gli permette di giocare con la giusta serenità mentale, ecco perché Jannik ha scelto di fermarsi per recuperare e tornare al massimo.