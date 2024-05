Lehecka, infortunio e si ritira in lacrime a Madrid: fan sotto shock

Lehecka, ritiro shock: lacrime e rabbia in campo

Un ritiro doloroso per il giovane tennista ceco, 22 anni e numero 31 del ranking Atp. Dopo aver battuto Nadal agli ottavi e approfittando del ritiro di Medvedev ai quarti, sembrava lanciato verso una delle partite più importanti della sua carriera. E invece per un problema fisico non specificato, Lehecka è stato costretto al ritiro. In campo il ceco non è riuscito a nascondere la sua delusione, inginocchiandosi a terra con le lacrime agli occhi, per poi tornare verso il suo posto dove ha distrutto una racchetta. Lehecka ha poi lasciato il campo, salutando i tifosi mentre era in lacrime.