Fokina, pranzo speciale con la maglia della Roma: “Italian mood”

ROMA - Il fascino di Roma, la passione per la Roma e l’amore per un piatto di pasta (che sembra una bella cacio e pepe). Alejandro Davidovich Fokina inizia così il suo soggiorno nella Capitale. Esordirà venerdì agli Internazionali di tennis, nel frattempo, tra un dritto e un rovescio in allenamento, gira la città tra bellezze e cibo. Scatto social con indosso la maglia della Roma, foto che fa scatenare i tifosi giallorossi. Lo spagnolo, attuale numero 33 del ranking, ha scritto: “Italian mood”. Ama Roma a prescindere dal torneo del Foro Italico. Paloma Amatiste, la sua futura sposa, vive tra Marbella e la Città Eterna. Ad inizio anno Fokina ha chiesto la mano a Paloma davanti a Fontana di Trevi. Posto più romantico di questo non c’è. Il feeling con Roma c’è. Ora, magari spinto dai romanisti, sogna un grande risultato agli Internazionali.