Paola Badosa, le parole su Tsitsipas che lasciano tutti a bocca aperta

La Badosa e l’addio a Tsitsipas

"La nostra storia mi ha ricordato quella tra Maria Sharapova e Grigor Dimitrov dove incontri la persona giusta ma nel momento sbagliato. Credo che anche per noi sia stato cos. Emotivamente non è stato facile in questi, giorni ma sono una persona forte, quindi sto cercando di affrontare tutto nella maniera più decisa possibile. Sono orgogliosa di me stessa e di come sto affrontando tutto". I due giocatori sono impegnati a Roma. L’amore è alle spalle, testa solo al campo per giocare un grande torneo.