Internazionali di Roma: Zverev, colpo finale al 76%

Alexander Zverev, e tutti i suoi tifosi, hanno vissuto attimi di panico quando il giocatore di Amburgo è scivolato malamente nei quarti di finale contro Taylor Fritz. Ma Sascha è un guerriero e, una volta rimesso in piedi, non ha lasciato scampo all’avversario imponendosi nettamente in due set. L’attuale numero 5 del ranking Atp si presenta così alla semifinale degli Internazionali d’Italia di tennis da grandissimo favorito nei confronti di Alejandro Tabilo, giustiziere di Nole Djokovic. Gli esperti SisalTipster ritengono Zverev con un piede e mezzo in finale, sarebbe la sua terza al Foro Italico, vista la percentuale di 76% con cui è accreditato. Al giocatore di Santiago del Cile rimane un 24% e la convinzione di voler ribaltare, per l'ennesima volta nel torneo, il pronostico che lo vede rincorrere. Sascha finora è stato autore di un percorso netto sulla terra capitolina e un altro risultato esatto di 2-0 è offerto al 50%. Zverev, a Roma, vanta un successo nel 2017, contro Djokovic, e una sconfitta un anno dopo contro Rafa Nadal. Il tedesco, inoltre, non raggiunge la finale di un Masters 1000 da due anni, quando perse a Madrid contro Carlitos Alcaraz.