Sinner di nuovo in campo: primo allenamento con vista sul Roland Garros

ROMA - La stagione di Jannik Sinner riparte da oggi. I tornei e le vittorie invernali, poi lo stop per il problema all’anca. Ritiro a Madrid, forfait agli Internazionali e le cure a Torino. Il campione del tennis azzurro è tornato a Montecarlo. P rimo allenamento nel Principato con i coach Vagnozzi e Cahill. Inizia da qui la preparazione per il Roland Garros.

Sinner e la missione Parigi: è in campo

Jannik ha lasciato Torino e il J Medical nel pomeriggio di venerdì. Ritorno a casa nel Principato e allenamento in mattinata. Dal punto di vista clinico sta bene, ora deve ritrovare la miglior forma. Ecco perché la partecipazione al Roland Garros è qualcosa che il tennista azzurro sta davvero pensando. Niente di ufficiale, ma le sensazioni sono positive. Ha voglia di tornare a giocare in un torneo, di tentare l’assalto al primo posto nel ranking. Dall’altra parte serve però cautela per evitare una ricaduta che potrebbe compromettergli definitivamente la stagione. In agenda c’è anche l’Olimpiade.