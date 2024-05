Internazionali tennis Roma diretta: Errani Paolini finale doppio, segui LIVE

ROMA - Italia protagonista con il doppio femminile agli Internazionali di Roma. Sul Centrale ecco la sfida tra Errani-Paolini contro la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routiliffe, numero 3 del seeding. Il match è in programma come seconda gara, dunque non prima delle 13:30. L’ultima vittoria risale al 2012 per la coppia Errani-Vinci.

12:49

In scena la finale di doppio maschile

In campo Granollers/Zeballos vs Arevalo/Pavic. Il primo set è scivolato via in circa 45’: avanti la coppia Granollers/Zeballos 1-0 (6-2).

12:41

Binaghi e i numeri degli Internazionali di Roma

"Sembrava che i prezzi dello scorso anno dovessero portare a un calo delle presenze e invece abbiamo avuto un incremento del 20%. L'impatto economico sul territorio del torneo è di 615 milioni di euro, 121, invece, sono i milioni di gettito fiscale generato per lo Stato e in meno di dieci anni abbiamo creato un impatto sul territorio superiore a sei volte rispetto a quello del 2014". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente della Fitp, durante la conferenza stampa di chiusura degli Internazionali.

12:35

Le avversarie di Errani-Paolini

Coco Gauff è la n. 3 in singolare che in doppio ha vinto otto titoli e centrato due finali Slam. La 20enne di Atlanta giocherà la prima finale insieme a Erin Routliffe, 29enne di Auckland e n. 6 WTA nella specialità.

12:15

L'Italia e il sogno di vittoria

Una vittoria all'Italia manca dal 2012, quando al Foro Italico vinse proprio la Errani insieme a Roberta Vinci. Per l'eterna Sara è la 45esima finale in carriera in doppio, la quarta insieme a Paolini. Arrivano dalla vittoria in semifinale contro le americane Dolehide/Krawczyk.

12:00

Errani-Paolini, un match per la storia

È il giorno della finale per Sara Errani e Jasmine Paolini, a caccia del titolo nel doppio agli Internazionali di Roma. Dovranno sfidare la coppia formata dalla statunitense Coco Gauff e dalla neozelandese Erin Routliffe. Il match è in programma non prima delle 13:30 sul campo centrale del Foro Italico.

Roma - Foro Italico