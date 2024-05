Rabbia Goffin al Roland Garros: "Mi hanno sputato, ormai sembra il calcio"

PARIGI (Francia) - Il campo di tennis come uno stadio. Sembrano lontani i tempi in cui il fair play e la buona creanza si riflettevano dai circoli esclusivi ai campi di tennis dei maggiori tornei mondiali. Con il trascorrere del tempo quell’eleganza sta lasciando spazio all’ esasperazione che si vive ogni domenica negli stadi di calcio. La denuncia arriva direttamente da Parigi , dove - durante la sfida contro il giovane tennista francese Giovanni Mpetshi Perricard - il belga David Goffin è stato bersagliato dagli insulti del pubblico. E non solo.

"Quando vieni insultato per tre ore e mezza devi anche un po' stuzzicare il pubblico - afferma Goffin difendendosi in sala stampa nel post partita - questa sta diventando una situazione ridicola, alcuni spettatori vengono alle partite di tennis soltanto per creare problemi. Oggi qualcuno mi ha sputato addosso la gomma da masticare: bisogna fare qualcosa perché non c'è più rispetto, né per i giocatori, né per gli arbitri. Questa situazione avviene soltanto qui in Francia, negli altri Slam ho sempre avuto modo di vivere un'atmosfera tranquilla mentre qui a Parigi l’ambiente è davvero malsano: il tennis qui sta diventando come il calcio: presto mi aspetto hooligans, fumogeni e risse sugli spalti".