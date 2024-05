Diretta tennis Roland Garros: Arnaldi, Sonego e Alcaraz, segui la giornata LIVE

Via ai match di secondo turno al Roland Garros e non ci sarà solo Jannik Sinner (atteso dalla sfida con Gasquet) tra i protagonisti di oggi (29 maggio) sulla terra rossa dello Slam di Parigi . In campo anche Arnaldi (contro Muller), Sonego (contro Zhang) e Cocciaretto tra le donne (contro Bucsa), oltre a diversi big come Tsitsipas, Alcaraz e Rublev (contro Altmaier, De Jong e Martinez). Segui la giornata in diretta ...

11:22

Muller-Arnaldi 2-1: l'azzurro deve inseguire

Dopo aver trovato il controbreak Muller tiene il servizio piuttosto agevolmente e si porta 2-1 su Arnaldi, costretto ora a inseguire in questo avvio di primo set.

11:19

Muller-Arnaldi 1-1: controbreak del francese

Immediato controbreak di Muller contro Arnaldi, che si salva sul 30-40 ma poi perde il servizio ai vantaggi: 1-1 il risultato in questo avvio di primo set.

11:17

Sonego-Zhang 1-1: replica del cinese

Risposta di Zhang nel match contro Sonego: il cinese tiene il servizio e si riporta in parità (1-1) in questo avvio di partita.

11:15

Muller-Arnaldi 0-1: subito un break per Matteo!

Partenza sprint per Matteo Arnaldi nel match contro Muller: subito un break per il ligure che strappa il servizio al francese e conquista il primo game della partita.

11:14

Sonego-Zhang 1-0: buona partenza del torinese

Buona partenza di Sonego nel match contro Zhang: il torinese tiene il servizio senza affanni e conquista il primo game dell'incontro.

11:12

Roland Garros, iniziati i match di Sonego e Arnaldi

Sono iniziati i match di secondo turno del Roland Garros che vedono protagonisti Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi sulla terra rossa di Parigi, rispettivamente contro il cinese Zhang e il francese Muller.

11:06

Cielo coperto ma si gioca: Arnaldi e Sonego in campo

Cielo coperto e rischio pioggia a Parigi ma si gioca. In campo per il riscaldamento Arnaldi e Sonego, che sfideranno rispettivamente Muller e Zhang nei match validi per il secondo turno del Roland Garros.

11:02

Tsitsipas-Badosa in doppio, Sinner nel box di Kalinskaya: qual è la coppia più glamour?

10:51

Sinner-Gasquet, perché l'orario può essere un problema

10:42

Roland Garros, il programma della giornata: Sinner in sessione serale

10:35

Subito in campo Arnaldi e Sonego: sfidano Muller e Zhang

Subito in campo i due azzurri Matteo Arnaldi (n.35 Atp) e Lorenzo Sonego (n.49 Atp) in questa giornata al Roland Garros. Il 23enne sanremese aprirà il programma sul campo 6 contro il 27enne francese Alexandre Muller (n.90 Atp), mentre il 29enne torinese se la vedrà contro il 27enne cinese Zhizhen Zhang (n.44 Atp) nel primo match programmato sul campo 12.

10:23

Sarà Kokkinakis il prossimo avversario di Zeppieri, avanti Bublik

Sarà Thanasi Kokkinakis l'avversario di Giulio Zeppieri al secondo turno del Roland Garros (tra i due nessun precedente): L'australiano, numero 100 Atp, ha vinto 4-6 7-6(8) 6-3 5-7 6-3 il derby con il connazionale Alexei Popyrin. Avanti nella tarda serata di ieri anche Alexander Bublik, testa di serie numero 19, che si è imposto sul francese Barrere 6-4 7-5 6-3.

10:14

Djokovic, sguardo polemico verso uno spettatore al Roland Garros

Momenti di tensione per Nole Djokovic durante il match di esordio al Roland Garros vinto contro Herbert. Il giorno dopo infatti continua a far discutere il gesto polemico del numero uno al mondo nei confronti di un tifoso dopo un punto conquistato con uno smash...

10:02

Sinner-Gasquet al Roland Garros: dove vederla in tv

Roland Garros, Parigi (Francia)