Bertolucci e la battuta a luci rosse sul doppio fallo: "Tutti fan di Sinner poi..."

ROMA - Sinner capofila del movimento tennistico azzurro in grande spolvero. Ora Jannik è il numero uno al mondo, mai nessuno in Italia era riuscito in tale impresa. E tanti altri giovani si stanno facendo largo alle sue spalle tra uomini e donne (vedere la Paolini). E così gli italiani, tra social e chiacchiere da bar, si sono riscoperti grandi amanti dello sport con la racchetta. La stagione è caldissima: Roland Garros, poi Wimbledon e le Olimpiadi. Abbuffate di ore e ore davanti alla tv per vedere le imprese di Sinner e compagni, poi magari una bella chiacchierata sotto l’ombrellone dell’estate in arrivo.