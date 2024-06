Sinner scopre di essere numero uno al mondo: la reazione con gli occhi lucidi

PARIGI (FRANCIA) - Il 4 giugno 2024 è una data destinata a entrare di diritto nella storia del tennis italiano: Jannik Sinner è il nuovo numero uno della classifica mondiale . Il tennista azzurro sfrutta il ritiro di Novak Djokovic al Roland Garros , complice un problema al ginocchio dopo la vittoria in cinque set contro l'argentino Francisco Cerundolo e lo supera nel ranking Atp . Il campione azzurro ha appreso la notizia mentre si trovava in campo contro Grigor Dimitrov ai quarti di finale dello Slam parigino : "Jannik, sei il numero 1! Sei il numero 1!", il coro levatosi all'unisono dagli spalti dello stadio 'Philippe-Chatrier'. L'azzurro ha poi battuto il bulgaro in tre set , conquistando la qualificazione in semifinale .

Sinner, i complimenti a Dimitrov

Il campione azzurro ha commentato così il successo contro il bulgaro ai quarti di finale dell'Open di Francia: "Conosco bene Dimitrov, sapevo cosa aspettarmi. È difficile affrontarlo, ha tanto talento, ma l'atmosfera è stata incredibile: grazie a tutti i tifosi. Oggi ho giocato bene, molto solido. Ho avuto una pausa quando ho servito per il match, ma sono contento di aver recuperato. Devo giocare differentemente contro ciascun giocatore, ci sono situazioni diverse. È bello per il tennis - ha proseguito Jannik - avere giocatori con stili diversi. Stasera? Andrò al ristorante e vedrò l'altra semifinale tra Alcaraz e Tsitsipas. Mi piace guardare il tennis ma anche riposare e prepararmi per il prossimo match".

Sinner scopre di essere numero uno del mondo: l'emozionante reazione

Il campione azzurro, concentrato unicamente sulla sfida con Dimitrov, ha scoperto di essere diventato il nuovo numero uno al mondo solo al termine del quarto di finale: "Sinner il prossimo lunedì sarai il numero uno del ranking", l'annuncio dell'intervistatore, Fabrice Santoro, che ha letteralmente spiazzato Jannik, visibilmente commosso nell'apprendere la notizia. "Cosa posso dire - la risposta di Jannik, omaggiato dalla standing ovation da brividi del pubblico presente sulle tribune del 'Philippe-Chatrier' -, anzitutto è il sogno di tutti diventare il numero uno al mondo". Il nuovo numero uno del ranking ha però un pensiero per Djokovic: "Vedere Nole ritirarsi è un dispiacere: gli auguro una pronta guarigione. In questo torneo ho avuto difficoltà quindi sono felice di essere in semifinale. Grazie al mio team, sarebbe tutto impossibile senza di loro. E grazie ai tifosi. È un momento speciale per me, sono felice di condividerlo con voi e con chi mi guarda da casa: vediamo cosa riuscirò a fare venerdì".