Paolini straordinaria, la baby Andreeva sgridata dal box scoppia in lacrime

Diciassette anni, semifinale di uno Slam (e che Slam, il Roland Garros), l'avversaria che ti distrugge e il tuo box che ti sgrida perché sei in palla: piangere è quasi scontato. Ecco perché la diciassettenne russa Mirra Andreeva è scoppiata in lacrime a Parigi commuovendo tutti. La stessa Jasmine Paolini, nel festeggiare la finale appena raggiunta a Parigi, non ha esagerato perché la baby avversaria era, evidentemente, provata.