Diretta Paolini-Andreeva 1-0 (6-3) Roland Garros: segui la semifinale LIVE

PARIGI (FRANCIA) - Prosegue l'esaltante avventura di Jasmine Paolini che arriva alle semifinali del Roland Garros . Un risultato di assoluto prestigio che vale alla tennista azzurra l'accesso nella Top 10 del ranking femminile . Sulla sua strada ora troverà la russa Mirra Andreeva , per cercare di conquistare una storica finale all' Open di Francia . Chi vince contenderà il titolo alla numero uno al mondo Iga Swiatek . Segui la partita in diretta.

18:05

Paolini pareggia i conti: 1-1

Sotto 15-30 l'azzurra vince tre punti consecutivi, complici anche gli errori in risposta della russa, ristabilendo la parità nel secondo set.

18:02

Andreeva avanti nel secondo set: 1-0

Ottimo inizio di parziale per la russa che si aggiudica il primo game, mettendo la freccia.

17:53

Paolini vince il primo set contro Andreeva!

Primo parziale perfetto per la tennista azzurra che si aggiudica il nono game (concesso un solo 15 alla russa) e il primo parziale del match: 6-3 il punteggio dopo 41' di partita.

17:51

Andreeva non si arrende: 3-5

Game della russa che accorcia le distanze: ora Paolini serve per il set.

17:47

Paolini annulla due palle break: 5-2 e primo set a un passo!

L'azzurra vola sul 40-0 ma la russa è brava a riportare tutto in parità. Ai vantaggi, la toscana è addirittura costretta ad annullare due palle break e, alla seconda chance, riesce anche a vincere il game che la porta a un solo gioco dal primo parziale.

17:38

Andreeva torna a muovere il punteggio: 2-4

La russa accorcia le distanze dopo un lungo scambio ma la potenza con il dritto di Paolini la ìmette in evidente difficoltà.

17:33

Paolini salva tre palle del controbreak: è 4-1

Ottimo game dell'azzurra che, sotto 15-40, annulla due palle del controbreak portando il game ai vantaggi: Jasmine è concentratissima e annulla anche una terza palla break, complice anche la poca precisione della russa, molto fallosa in questa fase del match.

17:26

Break Paolini: 3-1!

L'azzurra, aggressiva in risposta, strappa il servizio alla russa (errore con il rovescio terminato a rete) e vola sul doppio vantaggio nel primo set.

17:22

Paolini avanti nel terzo game: 2-1

Sotto 0-30, la tennista azzurra sfrutta il suo dritto letale: vince quattro punti consecutivi e si riporta in vantaggio nel primo parziale.

17:18

Andreeva pareggia subito i conti: 1-1

Risposta immediata della russa che concede un solo 15 a Paolini, ristabilendo la parità nel primo set.

17:15

Paolini-Andreeva, al via il primo set: 1-0 per l'azzurra

L'azzurra tiene il servizio, concedendo alla russa solo il primo punto della partita.

17:09

Paolini-Andreeva, riscaldamento in corso

Le due giocatrici si stanno preparando: ancora pochi istanti e si alzerà il sipario sulla seconda semfinale del singolare femminile al Roland Garros. Si parte con il servizio della tennista toscana.

17:06

Paolini e Andreeva in campo

Le due giocatrici fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, accolte dalla standing ovation del pubblico.

17:05

Paolini-Andreeva, che attesa al 'Philippe-Chatrier'

È tutto pronto per la seconda semifinale del singolare femminile: l'azzurra se la vedrà con la giovane rivelazione russa.

16:50

Roland Garros, Swiatek è la prima finalista

La campionessa polacca, numero uno al mondo, stacca il pass per l'ultimo atto dello Slam parigino: 6-2, 6-4 alla statunitense Coco Gauff, numero 3 del ranking Wta, dopo un'ora e 38' di partita. Tra poco, sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier', sarà il turno di Jasmine Paolini.

16:38

16:30

Paolini-Sinner, è record per il tennis azzurro!

La giocatrice toscano ha scritto un record storico insieme al numero uno al mondo. Per la prima volta infatti l'Italia ha un uomo e una donna contemporaneamente in semifinale Slam ed entrambi in top 10.

16:20

Paolini, c'è anche la semifinale nel singolare

Non solo la sfida alla russa Andreeva nel singolare: la tennista azzurra sarà impegnata anche nella semifinale di doppio. Con Sara Errani, Jasmine sarà impegnata domani (venerdì 7 giugno) contro l'ucraina Kostyuk e la rumena Ruse. Le azzurre mettono nel mirino la qualificazione alla prima finale Slam in coppia.

16:10

Paolini-Andreeva una contro l'altra dopo Madrid

L'azzurra e la russa tornano a sfidarsi dopo l'ottavo di finale giocato appena un mese fa alla Caja Magica di Madrid. In quell'occasione vinse la 17enne di Krasnojarsk con il punteggio di 7-6, 6-4 dopo aver annullato un set point all'azzurra nel primo parziale.

16:07

16:02

Paolini, prima storica semifinale in un torneo Slam

Dopo aver battuto Elena Rybakina ai quarti, la tennista azzurra ha conquistato una semifinale Slam per la prima volta in carriera. Un cammino da applausi per la toscana, entrata nella top 10 del ranking Wta (sarà ufficiale lunedì 10 giugno).

15:52

Roland Garros, Swiatek vince il primo set contro Gauff

La polacca, numero uno al mondo, si è aggiudicata il primo parziale della semifinale con la statunitense: 6-2 per la 23enne di Varsavia dopo 37 minuti di partita.

15:50

Paolini-Andreeva, data e programma

La sfida tra l'azzurra e la russa, valida per la semifinale del Roland Garros, è in programma come secondo incontro sul campo centrale e non inizierà prima delle ore 16:30. In campo ora, sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier', la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff.

15:45

Paolini-Andreeva, come vedere la partita in tv e streaming

La semifinale del Roland Garros tra Paolini e Andreeva sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.

Court 'Philippe-Chatrier', XVI arrondissement (Parigi, Francia)