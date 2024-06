In volo durante Sinner contro Alcaraz, la risposta di Ryanair è virale

In volo durante la semifinale di domani pomeriggio tra Sinner e Alcaraz e quindi senza la possibilità di vedere la semifinale del Roland Garros: un utente, su X, rende noto il suo "dramma" e scrive direttamente a Ryanair. "Come si può risolvere questo problema visto che a quell’ora sarò in volo?". La compagnia aerea non si fa problemi nel risponde: "Domanda se hanno il wi fi" e la replica diventa in poco tempo virale. Anche perché sui social sono in parecchi che si lamentano: la partita non sarà in orario serale e in tanti dovranno lavorare. Ma per tifare Sinner, in un modo o nell'altro, qualcosa ci si inventa.