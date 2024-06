Sinner-Alcaraz, semifinale del Roland Garros: orario e dove vederla in tv

Sinner e Alcaraz, una semifinale che sembra più una finale anticipata. Sarà la prima partita di Jannik da numero uno al mondo e anche la prima semifinale del Roland Garros in carriera. Di fronte si troverà lo spagnolo, attuale numero 3 al mondo, che ha sconfitto ai quarti Tsitsipas (6-3, 7-6, 6-4). Sinner finora si è trovato davanti Eubanks, Gasquet, Kotov, Moutet e Dimitrov, e ha sempre vinto in tre set, tranne la sfida con il francese Moutet, iniziata male ma poi stravinta. Adesso l’asticella si alza parecchio. Alcaraz è l’unico ad averlo battuto, oltre a Tsitsipas, nel 2024. Entrambi erano partiti con dei problemi fisici a Parigi: l’infortunio all’anca per Sinner e il problema al braccio destro per Alcaraz. Tutti e due però sono cresciuti partita dopo partita e ora sembrano al top della forma. Anche Carlitos finora ha concesso un solo set, nella sfida con De Jong

Sinner-Alcaraz, quando si gioca: data e orario La sfida tra Sinner e Alcaraz, che vale la finale del Roland Garros è in programma venerdì 7 giugno. L’orario è stato comunicato ufficialmente dall’organizzazione, la gara inizierà alle 14:30 sul campo Philippe Chatrier. La prima sfida delle semifinali in tabellone sarà quella tra Sinner e Alcaraz, perché hanno potuto godere di un giorno in più di riposo rispetto a Ruud e Zverev, che giocheranno a seguire.

Sinner-Alcaraz al Roland Garros: come seguire la sfida in tv e in streaming Il match tra Sinner e Alcaraz, valevole per la semifinale del Roland Garros sarà disponibile in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, oppure in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Sinner e i precedenti con Alcaraz I precedenti tra Sinner e Alcaraz a livello Atp sono otto, con una situazione di perfetta parità: 4-4. L'ultima sfida l'ha vinta lo spagnolo, nel marzo scorso in semifinale a Indian Wells. Parità assoluta anche a livello di Slam: Sinner ha vinto gli ottavi di Wimbledon nel 2022, Carlitos si è rifatto ai quarti degli Us Open. Chi vince questa sfida conquista la sua prima finale al Roland Garros: lo spettacolo è assicurato.

