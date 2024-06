Quanto può guadagnare Paolini se batte Swiatek e vince il Roland Garros: il montepremi

Grazie al successo contro Mirra Andreeva in semifinale, Jasmine Paolini ha raggiunto per la prima volta la finalissima del Roland Garros. L'azzurra, vincitrice del WTA 1000 di Dubai, si trova già virtualmente al numero 7 della classifica in caso di successo contro la Swiatek (che ha raggiunto la quinta finale del torneo francese). In caso di vittoria, Jasmine Paolini salirebbe fino al quinto posto della classifica mondiale.