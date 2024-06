La rivelazione di Alcaraz, nuovo tatuaggio dopo il Roland Garros: cosa farà e dove

Carlos Alcaraz ha centrato un obiettivo che sognava dall'inizio della sua carriera: vincere il Roland Garros. Un evento memorabile per il tennista spagnolo, che in conferenza stampa ha dichiarato di voler rendere indelebile questo risultato. "Mi farò un tatuaggio sulla caviglia sinistra - ha rivelato il 21enne -, sarà la Tour Eiffel con la data di oggi". Nel corso del suo intervento Alcaraz ha anche voluto rassicurare Zverev per la sconfitta: "So quanto lavora duro e conosco i problemi che ha avuto. Il tennis gli darà presto la possibilità di vincere un Roland Garros". Il ringraziamento per la vittoria è poi andato al suo team: "Sono molto contento delle persone che ho intorno, lavorano tutte per farmi migliorare. Siamo una famiglia!"

Le vittorie e l'obiettivo Djokovic

Interrogato dai giornalisti presenti in sala, Alcaraz ha parlato anche dei suoi successi nei Grandi Slam, faticando a scegliere il preferito tra i tre attualmente presenti nella sua bacheca. "La prima vittoria è sempre speciale, ma ho anche batutto Djokovic a Wimbledon e adesso ho conquistato un Roland Garros dopo un mese difficile". Nonostante il 21enne sia diventato il tennista più giovane di sempre a vincere uno Slam su tutte le superifici, non vuole comunque porsi limiti: "Spero di poter raggiungere i 24 trofei di Djokovic ma non voglio pensarci. Ne ho tre e devo continuare a vincere".