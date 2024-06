Diretta Berrettini a Stoccarda: tra poco in campo Musetti, segui gli italiani live

STOCCARDA (GERMANIA) - Tutto pronto per il grande ritorno di Matteo Berrettini. Il tennista romano, inaugura la stagione sull'erba affrontando a Stoccarda il russo Saffiulin, numero 43 della classifica Atp. Berrettini non gioca un match ufficiale dal torneo di Montecarlo. Prima di lui, alle ore 11 in campo anche Musetti contro Pericard. Nel pomeriggio giocherà anche Cobolli, contro il tedesco Struff. Segui la diretta...