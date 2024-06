Cobolli, che cuore! Soccorre una bambina colpita dall’avversario

STOCCARDA - Un gesto che vale più di mille partite vinte. Flavio Cobolli, durante il match a Stoccarda contro Struff, ha soccorso una bambina colpita dal servizio dell’avversario. Sul 5-5 del primo set, ecco l’ace di Struff. Ma Flavio va a sincerarsi delle condizioni della giovanissima, poco prima colpita dalla battuta del tennista tedesco. Tutto ok, ma meglio esserne sicuri. Il bel gesto dell’azzurro fa scattare l’applauso di tutto lo stadio. Si può riprendere. Una piccola distrazione per Flavio? Forse, visto che inizia il game successivo con un doppio fallo. Ma poco importa, il gran cuore che ha dimostrato pesa più di qualsiasi punto. Ko al primo set con un tie-break perso 9-7. Flavio dimostra comunque di essere in crescita anche sull’erba. E soprattutto dimostra di essere un grande sportivo.