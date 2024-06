Berrettini-Draper, finale Atp Stoccarda: data, orario e dove vederla in tv

STOCCARDA (GERMANIA) - Caccia al tris dopo i trionfi del 2019 e del 2022. Questa la missione di Matteo Berrettini all'Atp 250 di Stoccarda , dove ha superato oggi (15 giugno) Lorenzo Musetti in semifinale nel derby tutto azzurro vinto in due set (6-4, 6-0) . Per riuscire nell'impresa il 28enne romano dovrà ora superare in finale il 22enne britannico Jack Draper (n.40 Atp) , che nell'altra semifinale ha sconfitto in due set (6-3, 6-3) il coetaneo statunitense Brandon Nakashima (n.70 Atp).

Berrettini-Draper in finale a Stoccarda: data e orario

La finale dell'Atp 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e Jack Draper è in programma domani (domenica 16 giugno) sull'erba del campo centrale non prima delle ore 13 (inizierà solo dopo la conclusione della finale di doppio il cui orario di inizio è fissato per le ore 11).

Dove vedere Berrettini-Draper in diretta tv e streaming

Il match tra Matteo Berrettini e Jack Draper che assegnerà il titolo dell'Atp 250 di Stoccarda sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Berrettini-Draper: i precedenti prima di Stoccarda

La finale dell'Atp 250 di Stoccarda tra Matteo Berrettini e il mancino Jack Draper sarà una sfida inedita. Non ci sono infatti precedenti nel circuito tra il 28enne romano e il 22enne britannico, attualmente n.40 del ranking Atp e ancora senza titoli in bacheca mentre Berrettini ne ha vinti 8 in carriera, con due trionfi proprio a Stoccarda (nel 2019 e nel 2022).