Italiani in campo oggi sull'erba: da Sinner a Musetti, tutto quello che c'è da sapere

Jannik Sinner guiderà il gruppo di tennisti italiani impegnati sull'erba europea oggi, venerdì 21 giugno . Giornata importante per il movimento azzurro, con ben tre talenti nostrani ai quarti di finale in singolare e una coppia in semifinale. Il numero uno al mondo sarà protagonista sul prato dell'OWL Arena di Halle, nuovamente, dopo aver già sconfitto Tallon Griekspoor e Fabian Marozsan in tre set. Di scena anche Lorenzo Musetti , seppur a Londra, con la concreta possibilità di raggiungere il penultimo atto del prestigioso Queen's. Cinque protagonisti italiani tra il verde tedesco e quello inglese, con l'ambizione di andar più lontano possibile e sognare verso Wimbledon 2024.

Sinner, Musetti, Cocciaretto e la coppia d'oro

Il primatista nel ranking Atp, Sinner, affronterà Jan-Lennard Struff in Germania: Halle sosterrà il tennista tedesco, uno stimolo in più per l'altoatesino in direzione semifinale. Quarto particolarmente complesso per l'atleta di San Candido, considerando le qualità da erbivoro puro di Struff, già sotto i riflettori questa settimana dopo aver eliminato Stefanos Tsitsipas al secondo turno in due set. Sinner in campo durante il pomeriggio inoltrato, come terzo incontro sul Centrale a partire dalle ore 12.00, precisamente al termine di Fils-Zverev. Sempre sull'erba teutonica, ma in apertura di programma sul Campo 1, alle ore 12.00, Bolelli/Vavassori vestiranno i panni dei protagonisti nel contesto della semifinale del torneo di doppio; gli italiani, presenti in quel di Halle come teste di serie numero 1 del seeding, sfideranno il duo formato dai tedeschi Hanfmann/Koepfer, beneficiari di una Wild Card e sin qui vera sorpresa dell'evento.

Virando lo sguardo in Inghilterra, i tennisti azzurri si divideranno tra Londra e Birmingham. Nella capitale inglese scenderà in campo Musetti, il quale disputerà i quarti di finale nel Torneo della Regina contro Billy Harris. Il britannico è reduce dall'aver vinto i primi due match di livello Atp 500 in carriera e vive un vero e proprio sogno: Musetti dovrà frenare l'entusiasmo del padrone di casa, non prima delle ore 15.00 sul Campo Centrale, mostrando la sua superiore caratura tecnica. A Birmingham, invece, nuovamente in luce il talento di Elisabetta Cocciaretto, avversaria di Diana Shnaider all'Ann Jones Court dalle 13.00; l'azzurra dovrà limitare il tennis mancino e potente della russa, la quale va in difficoltà se mossa lateralmente in modo costante e adeguato. Quattro incontri con tennisti italiani protagonisti, di seguito il programma completo.

Il programma completo degli azzurri in campo oggi

OWL ARENA (Atp Halle)

dalle ore 12.00 - Hurkacz [1] vs Giron

a seguire - Fils vs Zverev [2]

a seguire - Sinner [1] vs Struff

COURT 1 (Atp Halle)

dalle ore 12.00 - Bolelli/Vavassori [1] vs Hanfmann/Koepfer [WC]

a seguire - Frantzen/Jebens vs (2) Krawietz/Puetz

a seguire - Doumbia/Reboul vs Hurkacz/Sinner

CENTRE COURT (Atp Queen's)

dalle ore 13.00 - Thompson vs Fritz [4]

a seguire - Harris [WC] vs Musetti

ANN JONES CENTRE COURT (Wta Birmingham)

dalle ore 13.00 - Cocciaretto vs Shnaider