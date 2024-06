La previsione su Sinner: ecco chi vincerà Wimbledon

Alcaraz e Sinner i favoriti a Wimbledon

Sinner non è il favorito a Wimbledon, almeno secondo gli scommettitori, che vedono Alcaraz indiziato principale al tronfo finale. Le quote per Jannik vincente nello Slam inglese vanno da 2,50 a 2,70, mentre la vittoria dello spagnolo paga tra 2,30 e 2,50 volte la posta. Una differenza sottile che l'altoatesino proverà a cancellare in campo. Per quanto riguarda Djokovic, invece, è ancora in dubbio la sua presenza dopo l'operazione al ginocchio, per questo solo alcuni bookie lo quotano, per altri invece ancora non è possibile scommettere sul serbo. In ogni caso è in ritardo rispetto ad Alcaraz e Sinner. Più staccati Medvedev e Zverev, le cui quote viaggiano tra 9 e 17, e Berrettini, quotato da 15 a 26 volte la puntata.