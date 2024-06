Bolelli e Vavassori, la finale di Halle: avversari, quando giocano e dove vederli in tv

Dopo Parigi anche Halle. Simone Bolelli e Andrea Vavassori non si fermano e raggiungono la finale in doppio sull'erba tedesca da favoriti, essendo i numeri uno del tabellone. In semifinale gli azzurri hanno battuto i tedeschi e padroni di casa Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer con lo score di 6-3, 7-6(6). Per loro si tratta della quarta finale stagione. Non solo. Anche nella passata edizione del torneo di Halle Simone Bolelli e Andrea Vavassori avevo raggiunto la finale, poi persa. Gli azzurri conosceranno domani (sabato 22 giugno) gli avversari della finale, in programma domenica 23 giugno alle ore 11.30. Davanti avranno i francesi Doumbia/Reboul o i tedeschi Krawietz/Puetz.