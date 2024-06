Wta Eastbourne, Paolini in semifinale: Boulter ko in due set

EASTBOURNE (INGHILTERRA) - Jasmine Paolini vola alle semifinali del 'Rothesay International' (Wta 500 - 922.573 dollari di montepremi) che si sta disputando sull’erba di Eastbourne , in Gran Bretagna , ultimo appuntamento - insieme a Bad Homburg - prima di Wimbledon . La 28enne azzurra, n.7 del ranking e terza testa di serie del tabellone, supera nei quarti in due set la britannica Katie Boulter , n.32 del mondo, con il punteggio di 6-1, 7-6 (0) dopo un'ora e 38 minuti di partita.

Wta Eastbourne, Paolini-Kasatkina in semifinale

Al penultimo atto del torneo britannico su erba, la tennista toscana sfiderà Daria Kasatkina, n.14 Wta e sesta favorita del seeding, per un posto in finale: la 27enne russa ha piegato in due set - doppio 6-2 dopo un'ora e 21' di gara - la britannica Emma Raducanu, n.168 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card.

Wta Eastbourne, la gioia di Paolini: "Ho giocato un gran match"

"Sono felice per questa prima semifinale sull'erba. Credo di aver giocato un gran match", sottolinea a caldo Jasmine Paolini al termine della partita. "Boulter? È una giocatrice davvero pericolosa su questa superficie. Alla fine mi piace giocare sull'erba qui ad Eastbourne: il vento rende le cose complicate ma vale per tutte noi, e dobbiamo accettarlo. Ho cercato di sfruttarlo sia al servizio che in risposta. Il prossimo match? Per ora penso solo a riposare un po'. E stasera ristorante italiano o thailandese...", la chiosa della tennista azzurra tra le risate.