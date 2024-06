Paolini fa il suo ingresso in top 10, con Sinner accoppiata storica

Arrivata al traguardo del Roland Garros, Jasmine Paolini può già consolarsi per la finale persa contro la Swiatek, numero 1 del ranking. La tennista azzurra ha infatti raggiunto il settimo posto Wta, diventando la quinta italiana a rientrare tra le migliori dieci tenniste al mondo. Questo traguardo, unito a quello tagliato da Sinner, segnano inoltre un momento di grande splendore per il tennis italiano che, dall'introduzione dei ranking compiuterrizati avvenuta negli anni '70, non aveva mai avuto contemporaneamente un giocatore e una giocatrice nelle top 10 Atp e Wta. Scalano posizioni anche Cociaretto, passata dalla 51ma alla 43ima posizione e Sara Errani, arrivata all'88imo posto.