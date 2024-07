Fognini-Tsitsipas, quarti Atp Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Fabio Fognini sfiderà Stefanos Tsitsipas a Gstaad 2024 , torneo Atp 250 di scena sulla terra battuta svizzera. Il tennista ligure ha eliminato Titouan Droguet e Juan Pablo Varillas nei due turni precedenti, regalandosi un posto ai quarti di finale dell'evento, in programma oggi, e proseguendo il suo momento positivo nel circuito maggiore. Se sino a questo momento si è visto un Fabio combattivo e creativo, contro il greco queste qualità dovranno rivelarsi all'ennesima potenza: Tsitsipas rappresenta la testa di serie numero 1 e parte con i favori del pronostico. Fognini, se in buone condizioni fisiche, sembra però in vena di imprese sul rosso, una delle sue; impossibile prevedere l'evoluzione del match che vale un posto in semifinale in territorio elvetico.

Fognini-Tsitsipas, quando si gioca il match

Il confronto tra Fognini e Tsitsipas, valevole per i quarti di finale dell'Atp 250 di Gstaad 2024, si svolgerà venerdì 19 luglio alla Roy Emerson Arena, come terzo evento di giornata, non prima delle ore 15.00 (dopo Struff-Etcheverry). Ciò che è certo, comunque, è che il Centrale sarà gremito per un incontro probabilmente divertente e ricco di colpi di scena tra due tennisti bravi e mai banali. Nei colpi e non.

Fognini-Tsitsipas, i precedenti

Fognini ha già affrontato Tsitsipas in quattro occasioni, non riuscendo però mai a conquistare una vittoria sino a questo momento. In occasione del primo incontro, Stoccolma 2018, il greco è riuscito a prevalere con il risultato di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora di gioco sul cemento. A Roma 2019 e Montecarlo 2022, invece, i due si sono sfidati sulla terra battuta: due vittorie senza perdere set per Tsitsipas, prima 6-4, 6-3 e poi 6-3, 6-0. L'unica volta che Fognini è riuscito a vincere un parziale contro il tennis ateniese risale agli Indian Wells nel 2021: 6-2, 3-6, 4-6.

Fognini-Tsitsipas, dove vederla in tv

Il match tra Fognini e Tsitsipas a Gstaad sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match dell'azzurro sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Gstaad, il montepremi

PRIMO TURNO – € 5.700 (0 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 9.322 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 16.059 (50 punti)

SEMIFINALI – € 27.716 (100 punti)

FINALISTA – € 47.141 (165 punti)

VINCITORE – € 80.823 (250 punti)